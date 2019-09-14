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Дарья Повереннова рассказала про своего знаменитого деда и показала фото из семейного альбома

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram

Пост о семье актриса сделала по просьбе подписчиков.

Дарья Повереннова пошла по стопам своих известных предков, став актрисой. Ее дедушка, бабушка и мама играли в кино и на сцене.

Дарья - о своей актерской семье

В Instagram Дарья рассказала о своем знаменитом дедушке Сергее Лукьянове, обладателе серебряной пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1955 года за лучшую мужскую роль в фильме «Большая семья».

«Мой дед - Народный артист РСФСР, Сергей Лукъянов. Он не был профессиональным артистом (он закончил горнорудное училище и работал на шахте), но много играл в народном театре. В 1929 г. деду предложили попробовать себя на профессиональной сцене, и он был приглашён в Донбасский театр. Когда театр им.Вахтангова был в эвакуации в Омске, деда заметил Рубен Симонов и пригласил в труппу театра, где он проработал с 1942 по 1955 гг.

Подбирая фото для поста, я в очередной раз поразилась, насколько разные образы создал дед! Лихой казак в «Кубанских казаках» и глава семейства Журбиных в «Большой семье»,

принципиальный и честный следователь в «Деле Румянцева» и самозванец Пугачёв в «Капитанской дочке», военный преступник в «Государственном преступнике» и Антонио в «Двенадцатой ночи».

Дед получил Премию за лучшую мужскую роль («Серебряная пальмовая ветвь») 8-ого Канского фестиваля (1955 год) за роль Матвея Журбина в фильме Большая семья. Сыграл 80-летнего старика, будучи 44-ех летним молодым мужчиной.

Деда я не застала, он ушел совсем молодым, в 54 года», - рассказала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дарья Повереннова также поблагодарила подписчиков за возможность рассказать о деде и почтить его память и память бабушки, которую актриса очень любила.

«На последнем фото: мои дед, бабушка и мама», - добавила Дарья.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: TV Center

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