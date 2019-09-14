Дарья Повереннова рассказала про своего знаменитого деда и показала фото из семейного альбома

«Мой дед - Народный артист РСФСР, Сергей Лукъянов. Он не был профессиональным артистом (он закончил горнорудное училище и работал на шахте), но много играл в народном театре. В 1929 г. деду предложили попробовать себя на профессиональной сцене, и он был приглашён в Донбасский театр. Когда театр им.Вахтангова был в эвакуации в Омске, деда заметил Рубен Симонов и пригласил в труппу театра, где он проработал с 1942 по 1955 гг.

Подбирая фото для поста, я в очередной раз поразилась, насколько разные образы создал дед! Лихой казак в «Кубанских казаках» и глава семейства Журбиных в «Большой семье»,

принципиальный и честный следователь в «Деле Румянцева» и самозванец Пугачёв в «Капитанской дочке», военный преступник в «Государственном преступнике» и Антонио в «Двенадцатой ночи».

Дед получил Премию за лучшую мужскую роль («Серебряная пальмовая ветвь») 8-ого Канского фестиваля (1955 год) за роль Матвея Журбина в фильме Большая семья. Сыграл 80-летнего старика, будучи 44-ех летним молодым мужчиной.

Деда я не застала, он ушел совсем молодым, в 54 года», - рассказала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дарья Повереннова также поблагодарила подписчиков за возможность рассказать о деде и почтить его память и память бабушки, которую актриса очень любила.

«На последнем фото: мои дед, бабушка и мама», - добавила Дарья.