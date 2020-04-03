Дарья Повереннова поделилась секретами борьбы за идеальную фигуру во время самоизоляции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Повереннова тщательно следит за весом и своим рационом. Актриса признавалась, что ест очень мало и много занимается спортом, поэтому на весах не видит отметки больше 50-52 килограммов.
Но время самоизоляции во время коронавируса трудно удержаться от похода к холодильнику. Дарья Дала совет подписчикам, как не набрать лишний вес во время самоизоляции во время коронавируса.
«Кто наш главный враг на карантине? Правильно: кухня и ее центр — холодильник. Я тоже борюсь с этим зверем доступными мне средствами, благо в магазин за любой вкусняшкой сейчас не сбегаешь. Итак, как у меня обстоят дела.
У меня нет еды на виду. Как говорится: "С глаз долой — из сердца вон".
Я стараюсь готовить небольшими порциями, чтобы не было искушения что-нибудь подъесть. «Еда — добыча».
Старайтесь есть без отвлекающих вещей, как то любимый сериал, — съедите больше. В этом пункте я двоечница, но просто слежу за количеством потребляемой пищи.
Именно сейчас, как никогда важно, ходить в магазин сытыми, чтобы не накупить какой-нибудь вкусной дряни. Потому что с этим всем мы будем валяться на диване, поглощая одновременно сериал и "отвратительные" чипсы.
Отсутствие разнообразия помогает меньше есть. Не забивайте холодильник, и не заваливаете свой обеденный стол яствами. И, кстати, больше ходок в магазин получится, а это сейчас одно из главных развлечений на ближайший месяц.
И следите друг за другом. Да-да! Прям следите! Потому что, чем больше ест ваш vis-a-vis, с кем вы делите трапезу, тем больше съедаете вы.
И самое радикальное: уберите из рациона один прием пищи. Пусть будет завтрак (поздний) и ужин (ранний). В карантинные времена — самое то!», — посоветовала Дарья Повереннова.
А вы соблюдаете диету во время самоизоляции?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!