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Дарья Повереннова поделилась секретами борьбы за идеальную фигуру во время самоизоляции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram

Актриса дала советы подписчикам, которые помогут не набрать лишние килограммы во время самоизоляции дома.

Дарья Повереннова тщательно следит за весом и своим рационом. Актриса признавалась, что ест очень мало и много занимается спортом, поэтому на весах не видит отметки больше 50-52 килограммов.

Но время самоизоляции во время коронавируса трудно удержаться от похода к холодильнику. Дарья Дала совет подписчикам, как не набрать лишний вес во время самоизоляции во время коронавируса.

«Кто наш главный враг на карантине? Правильно: кухня и ее центр — холодильник. Я тоже борюсь с этим зверем доступными мне средствами, благо в магазин за любой вкусняшкой сейчас не сбегаешь. Итак, как у меня обстоят дела.

  1. У меня нет еды на виду. Как говорится: "С глаз долой — из сердца вон".

  2. Я стараюсь готовить небольшими порциями, чтобы не было искушения что-нибудь подъесть. «Еда — добыча».

  3. Старайтесь есть без отвлекающих вещей, как то любимый сериал, — съедите больше. В этом пункте я двоечница, но просто слежу за количеством потребляемой пищи.

  4. Именно сейчас, как никогда важно, ходить в магазин сытыми, чтобы не накупить какой-нибудь вкусной дряни. Потому что с этим всем мы будем валяться на диване, поглощая одновременно сериал и "отвратительные" чипсы.

  5. Отсутствие разнообразия помогает меньше есть. Не забивайте холодильник, и не заваливаете свой обеденный стол яствами. И, кстати, больше ходок в магазин получится, а это сейчас одно из главных развлечений на ближайший месяц.

  6. И следите друг за другом. Да-да! Прям следите! Потому что, чем больше ест ваш vis-a-vis, с кем вы делите трапезу, тем больше съедаете вы.

  7. И самое радикальное: уберите из рациона один прием пищи. Пусть будет завтрак (поздний) и ужин (ранний). В карантинные времена — самое то!», — посоветовала Дарья Повереннова.

А вы соблюдаете диету во время самоизоляции?

Фото и видео: Instagram

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