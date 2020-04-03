Дарья Повереннова поделилась секретами борьбы за идеальную фигуру во время самоизоляции

Дарья Повереннова тщательно следит за весом и своим рационом. Актриса признавалась, что ест очень мало и много занимается спортом, поэтому на весах не видит отметки больше 50-52 килограммов.

Но время самоизоляции во время коронавируса трудно удержаться от похода к холодильнику. Дарья Дала совет подписчикам, как не набрать лишний вес во время самоизоляции во время коронавируса.