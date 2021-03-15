Дарья Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко
Фото: instagram.com/dpoverennova
Артист тогда начал встречаться с певицей Татьяной Овсиенко. Как уточнила Повереннова, в ее голове складывалась картинка, что в отношениях с супругом у нее все нормально. Только потом она поняла, что что-то происходит: так как муж часто пропадал за границей, они подолгу не виделись. Это было не то, чего изначально она ожидала от супружеской жизни.
«Но я думала, что потом все у нас наладится. Надо было с ним больше разговаривать», — уточнила артистка. В какой-то момент она узнала о Татьяне Овсиенко. «Для меня это было ударом. Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить», — вспоминает она.
При этом она считает певицу потрясающей женщиной. Супруг рассказал ей о ней, пригласив в ресторан. «Было тяжело, и боль ушла не сразу», — отметила Повереннова.
Актриса призналась, что она счастливая женщина, так как знает, что такое любовь. Напомним, у Дарьи Поверенновой и Александра Жигалкина есть дочь Полина. С Валерием Николаевым она была вместе всего два года.
Фото: Instagram/@dpoverennova
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