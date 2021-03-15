Дарья Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко

«Но я думала, что потом все у нас наладится. Надо было с ним больше разговаривать», — уточнила артистка. В какой-то момент она узнала о Татьяне Овсиенко. «Для меня это было ударом. Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить», — вспоминает она.

При этом она считает певицу потрясающей женщиной. Супруг рассказал ей о ней, пригласив в ресторан. «Было тяжело, и боль ушла не сразу», — отметила Повереннова.

Актриса призналась, что она счастливая женщина, так как знает, что такое любовь. Напомним, у Дарьи Поверенновой и Александра Жигалкина есть дочь Полина. С Валерием Николаевым она была вместе всего два года.