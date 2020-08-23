Дарья Повереннова раскрыла секрет гармоничных взаимоотношений со взрослой дочерью
Фото: Instagram/@dpoverennova
Поклонники Дарьи Повереновой уже давно хотят узнать секрет ее крепких отношений со взрослой дочерью. Полина проводит с мамой очень много времени, и их можно назвать настоящими подругами. О том, как найти общий язык с уже взрослым ребенком Дарья решила спросить у самой дочки.
Оказалось, рецепт теплых отношений очень прост: мама дала Полине правильное воспитание еще в детстве. Дарья рассказала три главных правила, которые помогли ей выстроить доверительные отношения с дочерью:
«1. Что я разговаривала всегда с ней открыто, честно. Как со взрослым человеком. 2. Давала свободу выбора. 3. Не диктовала свои условия», — поделилась откровениями Повереннова в своем Инстаграм.
Дарья Повереннова — актриса театра и кино. Еще студенткой Щукинского театрального училища она вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у пары годилась дочь Полина. Через 10 лет совместной жизни актриса оставила мужа ради коллеги по цеху Валерия Николаева, но и с ним отношения не сложились. Три года Повереннова состояла в отношениях с Анатолием Руденко, но и этот союз распался. Сейчас актриса счастлива с политиком Андреем Шароновым.
Фото и видео: Instagram
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