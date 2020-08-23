Дарья Повереннова раскрыла секрет гармоничных взаимоотношений со взрослой дочерью

Оказалось, рецепт теплых отношений очень прост: мама дала Полине правильное воспитание еще в детстве. Дарья рассказала три главных правила, которые помогли ей выстроить доверительные отношения с дочерью:

«1. Что я разговаривала всегда с ней открыто, честно. Как со взрослым человеком. 2. Давала свободу выбора. 3. Не диктовала свои условия», — поделилась откровениями Повереннова в своем Инстаграм.