Дарья Повереннова похвасталась бесконечными ногами в кружевном мини на красной дорожке «Кинотавра»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dpoverennova/Instagram
Для светского выхода Дарья выбрала черное короткое мини-платье с закрытым верхом и длинными рукавами. Подол юбки расшит кружевной тканью, что в тандеме с черными колготками создает имитацию чулков, и визуально «вытягивает» и без того стройные ноги актрисы.
Фото: Архив пресс-службы
Дарья дополнила образ черными туфлями лодочками, которые сделали ноги звезды еще длиннее.
Спутник артистки, супруг Андрей Шаронов, тоже сделал ставку на классический черный цвет, надев брючный костюм. Без сомнения, Дарья и Андрей были одной самых стильных пар на фестивале.
Повереннова имеет роскошную фигуру для своих лет, и периодически делиться с подписчиками снимками в купальнике. Актриса тщательно следит за фигурой, благодаря сбалансированному питанию и спорту ей удается сохранять молодость кожи и тонус мышц.
Фото и видео: Архив пресс-службы, Instagram