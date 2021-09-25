Дарья Повереннова похвасталась бесконечными ногами в кружевном мини на красной дорожке «Кинотавра»

Дарья дополнила образ черными туфлями лодочками, которые сделали ноги звезды еще длиннее.

Спутник артистки, супруг Андрей Шаронов, тоже сделал ставку на классический черный цвет, надев брючный костюм. Без сомнения, Дарья и Андрей были одной самых стильных пар на фестивале.

Повереннова имеет роскошную фигуру для своих лет, и периодически делиться с подписчиками снимками в купальнике. Актриса тщательно следит за фигурой, благодаря сбалансированному питанию и спорту ей удается сохранять молодость кожи и тонус мышц.