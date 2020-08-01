Дарья Повереннова показала свою «не очень удачную с личную жизнь»
Фото: Instagram/ @dpoverennova
Дарья Повереннова давно в отношениях с топ-менеджером «Сколково» Андреем Шароновым и иногда делится их совместными фотографиями в своем Инстаграм. Тем не менее, некоторые подписчики актрисы считают, что звезда слишком редко показывает свое счастье, и начинают строить теории о том, что личная жизнь Поверенновой не ладится. Дарья решила, что больше не хочет терпеть домыслы комментаторов, и ответила недоброжелателям.
«От «не очень удачной с личной жизнью» (такой коммент был под предыдущим постом) - хорошего пятничного вечера всем! Как же мы любим выносить свои суждения, особенно, когда их никто не просит! Но есть хороший способ: не говорите вслух того, что не хотели бы услышать в свой адрес. А ещё популярное суждение: «...у вас грустные глаза...» и дальше фантазия начинает гулять. Вспоминается старик Фрейд: «Иногда сигара — это просто сигара». Мы с Андреем желаем вам счастья!» - написала актриса в своем Инстаграм под их с Шароновым фото.
Поклонники поддержали Дарью и посоветовали меньше обращать внимания на завистников и сплетников.
«А ещё я просто недоумеваю, когда люди пишут: «Не хочу Вас обидеть, Вы вообще мне очень нравитесь, но у Вас.....» Не хочу обидеть, но обижаю. Чудные, право слово! Если не хочешь обидеть - не обижай!», «Куда ещё удачливее-то, Господи? Странные люди. Нетактичные и глупые. Я всегда любуюсь вами с Андреем, красивая, гармоничная пара с общими интересами, оба состоявшиеся в жизни, самодостаточные, уважающие друг друга и окружающих. Я где-то по-доброму вам завидую и желаю всем, и себе в том числе, такой личной жизни! », «Да ну, зачем вы собираете всякий мусор и внимание на это обращаете? Мало ли какой мусор на инстаграмной дороге валяется. Вы же точно знаете, как у вас и что», - оставляют комментарии подписчики.
Дарья Повереннова - актриса театра и кино. Еще студенткой Щукинского театрального училища она вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у пары годилась дочь Полина. Через 10 лет совместной жизни актриса оставила мужа ради коллеги по цеху Валерия Николаева, но и с ним отношения не сложились. Три года Повереннова состояла в отношениях с Анатолием Руденко, но и этот союз распался. Сейчас актриса счастлива с политиком и топ-менеджером Андреем Шароновым.
Фото и видео: Instagram/@dpoverennova
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