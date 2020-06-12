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Дарья Повереннова показала редкое фото с любимым мужчиной: «Самое ценное — побыть вдвоем»

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Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

Актриса рассказала подписчикам, что самоизоляция пошла ей на пользу, так как она много времени проводила со своим избранником Андреем Шароновым.

Дарья Повереннова показала подписчикам в Instagram редкие фотографии с любимым мужчиной. Уже несколько лет 47-летняя Дарья состоит в отношениях с 56-летним топ-менеджером «Сколково» Андреем Шароновым. У влюбленных общие интересны: они много путешествуют, оба занимаются спортом.

Актриса призналась, что во время самоизоляции много времени проводила с избранником. «Для меня самым ценным на карантине была возможность побыть вдвоем», — подписала она снимки.

«Дашуня, вы с вашим мужчиной очень гармоничная пара», «Это хорошо, когда есть с кем побыть вдвоем», «Вообще, побыть с семьей так долго было круто!», «Вы так похожи! Счастья вам большого!», «Я считаю, что это больше счастье когда есть такой родной человек. Даже просто молчать и быть рядом, быть вместе в сердце в мыслях, во всем, а особенно в трудные минуты в жизни», «Вам повезло», «Хм, интересно. Вы даже чем-то похожи друг на друга», — высказались подписчики Дарьи Поверенновой.

Напомним, у актрисы от первого брака с Александром Жигалкиным есть взрослая дочь Полина.

Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой

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