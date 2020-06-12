Дарья Повереннова показала редкое фото с любимым мужчиной: «Самое ценное — побыть вдвоем»

Дарья Повереннова показала подписчикам в Instagram редкие фотографии с любимым мужчиной. Уже несколько лет 47-летняя Дарья состоит в отношениях с 56-летним топ-менеджером «Сколково» Андреем Шароновым. У влюбленных общие интересны: они много путешествуют, оба занимаются спортом.

Актриса призналась, что во время самоизоляции много времени проводила с избранником. «Для меня самым ценным на карантине была возможность побыть вдвоем», — подписала она снимки.