Дарья Повереннова показала «несовершенную» фигуру на архивном фото в бикини
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
47-летняя Дарья Повереннова гордится своей актуальной физической формой и с удовольствием показывает архивные кадры, где, по ее мнению, ее фигура не настолько идеальна. Несколько часов назад в блоге актрисы появился снимок 15-летней давности: «Мне нравится натыкаться на свои старые фотографии, в очередной раз доказывая себе, что всё в наших руках! Не надо «принимать себя такой», если вы хотите в себе что-то изменить. Поднимите пятую точку (даже в условиях карантина) и меняйте! Пока отражение в зеркале не скажет вам: «Ты молодец! Вот такая ты мне нравишься!» P.S. Фото из одного журнала образца 15-тилетней давности».
На вопрос подписчика «А что вам здесь не нравилось?» Дарья ответила, что много чего.
Многие фолловеры уверены, что актриса слишком критически к себе относится: «У Вас красивая фигура! А сейчас рискнули бы выложить подобное фото?», «Отличная форма! Спортивная и сексуальная!», «Не, ноги такие не вырастут, даже если ходить с гирями год», «Каждый раз, когда моя рука тянется к пироженке, я вспоминаю о вас. И говорю себе: ну ешь, только ты никогда не станешь, как ОНА... ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ. И ВЫ ПРЕКРАСНЫ», «Как бы вы себя не создавали, то, что было 20 лет назад, однозначно лучше во много раз. Эти глаза, взгляд - это молодость, и ее уже не вернуть», «Ну, что тут скажешь — Красотулечка, Красавица, Стройная, Упругость, Накачанность, результат каждодневных тренировок!», «Памела Андерсон нервно курит в сторонке..», «Какое тело! Супер», «В отличной форме были и есть сейчас!!! вы молодец!!».
А вам нравится Дарья Повереннова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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