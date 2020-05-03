Дарья Повереннова показала «несовершенную» фигуру на архивном фото в бикини

47-летняя Дарья Повереннова гордится своей актуальной физической формой и с удовольствием показывает архивные кадры, где, по ее мнению, ее фигура не настолько идеальна. Несколько часов назад в блоге актрисы появился снимок 15-летней давности: «Мне нравится натыкаться на свои старые фотографии, в очередной раз доказывая себе, что всё в наших руках! Не надо «принимать себя такой», если вы хотите в себе что-то изменить. Поднимите пятую точку (даже в условиях карантина) и меняйте! Пока отражение в зеркале не скажет вам: «Ты молодец! Вот такая ты мне нравишься!» P.S. Фото из одного журнала образца 15-тилетней давности».

На вопрос подписчика «А что вам здесь не нравилось?» Дарья ответила, что много чего.