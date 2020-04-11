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Дарья Повереннова показала, как выглядела 30 лет назад: «Пухлая девчонка, ничего не знающая о жизни»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

Актриса поделилась архивным фото.

47-летняя Дарья Повереннова показала в блоге кадр из семейного архива, сделанный незадолго до ее поступления в театральный институт.

«Мне почти 16 лет и я готовлюсь к поступлению в Театральный институт. Мой выбор профессии был предопределён: мама - артистка, дед - артист. Всё детство за кулисами театра на Таганке. Мама готовила меня к поступлению и подобрала репертуар. Стихотворение мы выбрали «Бьёт женщина» Андрея Вознесенского. Оглядываясь назад, я представляю, какой смешной я выглядела: пухлая девчонка ещё ничего не знающая о жизни, читает стихотворение о женщине, перенёсшей много страданий и, по сути, творящей вендетту. Наверное, это выглядело нелепым)», — поделилась воспоминаниями актриса.

«Как повезло!!!!!вы на протяжении всей жизни разной внешности», «Поначалу, посмотрев фото, подумал, что это кто-то из Прибалтийских актрис», «Какая же красавица! И очень взросло выглядите в этой шляпе», «И ничего не смешная, очень миленькое личико, хорошенькая!!!», «Девочка с Прелестными щечками», «Вы прекрасны, как сама юность!», «Какая же Вы Красавица 🌹Была 🌹Есть 🌹и Будете Всегда», «Вы такая здесь красивая ❤️шляпа вам очень идёт», «Красавица всегда!», «Красивые черты лица, цвет волос естественный. Вам идёт всё, только вес тела другой, но это для здоровья», «Щёчки все же вам больше идут», «Очень уверенная в себе, взгляд бесстрашный!», «Ловкая, красивая, настоящая!!!», «Юное очаровательное создание!», «Видимо, уже вошли в роль...взгляд очень взрослый, Дарья», — обсуждают снимок фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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