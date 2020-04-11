Дарья Повереннова показала, как выглядела 30 лет назад: «Пухлая девчонка, ничего не знающая о жизни»

«Как повезло!!!!!вы на протяжении всей жизни разной внешности», «Поначалу, посмотрев фото, подумал, что это кто-то из Прибалтийских актрис», «Какая же красавица! И очень взросло выглядите в этой шляпе», «И ничего не смешная, очень миленькое личико, хорошенькая!!!», «Девочка с Прелестными щечками», «Вы прекрасны, как сама юность!», «Какая же Вы Красавица 🌹Была 🌹Есть 🌹и Будете Всегда», «Вы такая здесь красивая ❤️шляпа вам очень идёт», «Красавица всегда!», «Красивые черты лица, цвет волос естественный. Вам идёт всё, только вес тела другой, но это для здоровья», «Щёчки все же вам больше идут», «Очень уверенная в себе, взгляд бесстрашный!», «Ловкая, красивая, настоящая!!!», «Юное очаровательное создание!», «Видимо, уже вошли в роль...взгляд очень взрослый, Дарья», — обсуждают снимок фолловеры.