Дарья Повереннова о съемках в фильме производства Playboy: «Раздеться перед камерой не самая приятная история»

Откровенная сцена, в которой довелось сняться популярной актрисе Кристине Асмус, наделала немало шума. Супругу Гарика Харламова обзывали непристойными словами в Сети, даже требовали лишить ее родительских прав. Однако большинство коллег поддержали актрису.

«Хочу вам рассказать одну историю. В далеком 1997 году, мне поступило предложение сняться в одной из серий сериала "Дневники красной туфельки", производства Playboy. (Сериал с эротическим содержанием. В главной роли — Дэвид Духовны). После прохождения всех кастингов (сразу упреждаю возможные пошлые мысли: на кастинге были диалоги с партнером на английском языке), меня утверждают, присылают мне сценарий, я читаю и... отказываюсь. Мне кажется, что молодая, замужняя артистка с 5-летней дочерью, не может себе разрешить сниматься в такой эротике. Правда, вскоре выясняется, что мне прислали не тот сценарий, просто перепутали. Присылают тот. Я читаю и снова отказываюсь по тем же причинам. Мне звонит режиссер и уговаривает меня сниматься, обещая, что все будет очень пристойно и красиво. Я соглашаюсь. (Кстати, с тех пор, никогда, ни один режиссер больше не уговаривал меня сниматься)», — рассказала Дарья Повереннова.

«Это были 4 роскошных съемочных дня в Ялте, с потрясающей группой и колоссальным опытом для меня, как для артистки. Раздеваться перед камерой и чужими людьми не самая приятная история, можете мне поверить. Когда я увидела готовый фильм, я мысленно поблагодарила режиссера за то, что он меня уговорил. Действительно, всё получилось очень красиво и целомудренно. Далее в моей карьере так же было несколько картин с "эротическими элементами" в моем исполнении, и я никогда не просила себе дублершу. Просила только о комфортной обстановке на площадке (никого лишнего), и всегда мне ее обеспечивали», — поделилась она.

«К чему я веду. Я вчера посмотрела фильм "Текст" Клима Шипенко. И была потрясена смелостью моей коллеги и подруги Кристины Асмус. Так отважно и честно отработать может только НАСТОЯЩАЯ артистка! Артистки, которые ничего не боятся, вызывают у меня гораздо больше уважения, чем те, которые прикрываются дублершами и ложной моралью», — подытожила она.