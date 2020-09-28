Дарья Мороз рассказала о съемках эротической драмы: «Не раздумывала ни минуты»

«Клиника счастья» — это драмеди 18+, эротическая медицинская мелодрама. Главная героиня Алена Липницкая во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни – Алене исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35-ти. В ее клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы – паззл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Алене предстоит бороться за клинику, разобраться со своей личной жизнью и найти новую формулу счастья. В каждой серии проекта будут появляться и новые герои, с чьими историями нас познакомит сериал.

В проекте «Клиника счастья» заявлен звездный каст-лист: Дарья Мороз, Анатолий Белый, Анна Уколова, Алена Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие. Шоураннером и автором сценария является Татьяна Арцеулова, режиссер – Саша Кириенко, креативный продюсер – Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский. Генеральный продюсер – Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС.