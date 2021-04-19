Дарья Мороз прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Актриса Дарья Мороз стала очередной «жертвой» талантливой актерской игры – она и ее партнер по сериалу «Преступление» Павел Прилучный очень достоверно исполнили роли влюбленных.

В результате Дарью посчитали еще одной жертвой чар брутального актера – Прилучному часто приписывают романы с партнершами по фильмам после многочисленных сообщений о его любовных похождениях.

Дарью это очень удивило. В эфире Первого канала она прокомментировала их отношения с Прилучным, и добавила, что дружит с его бывшей женой, Агатой Муцениеце.

«Тема слухов – моя любимая. И вторая — эти слухи троллить. Конечно же, когда возникает тандем на экране, зрители приписывают актерам романы. Мы с Агатой (Муцениеце, экс-женой Прилучного — Прим. ред.) уже высмеяли эту информацию. Ролик с тем, как она спрашивает, правда или, что у Паши роман со мной, она показала в своем влоге. Мы с Агатой дружим. На самом деле Паша человек с большим чувством юмора, и это очень классно», —рассказывает Дарья.

Кроме того, Дарья рассказала, как прошел ее развод с бывшим мужем, режиссером Константином Богомоловым, который всего через год после развода женился на Ксении Собчак.

«Мы боролись за наши отношения, но в итоге все же расстались. Хорошо, что наш развод прошел цивилизованно, и Анька мудро приняла это. Сегодня она не испытывает недостатка в общении с мамой и папой, что очень хорошо. Честно говоря, я была инициатором разрыва. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент... Еще я тогда не была достаточно мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Возможно, проблем можно было бы избежать, но со временем они стали необратимыми», – объяснила она.

Актриса добавила, что и на данный момент у них прекрасные отношения.

«Мы не потеряли друг друга как люди, — это самое важное. Мне кажется, что дружба — самая честная любовь. Мое чувство к Косте можно назвать родственным, дружеским. Оно со временем просто приняло иную форму».