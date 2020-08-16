Дарья Мороз покидает труппу МХТ, но не намерена прощаться со своими ролями

Актриса увидела один из комментариев поклонников. В нем подписчица спрашивала, как Мороз может покинуть театр, и в то же время продолжать репетиции спектаклей.

«Одно другого не исключает. Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь», — ответила Дарья.