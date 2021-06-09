Дарья Мороз похвасталась шикарным декольте и стройными ногами на премьере «Содержанок»
За мероприятие актриса успела трижды поменять образ.
На премьере Мороз появилась в шикарном красном платье в пол с глубоким декольте. Наряд отличается необычным кроем с запахом. Роскошное платье актриса дополнила лаконичными украшениями – крупными серьгами и браслетом. Интересно, что Марина Зудина, коллега Дарьи по фильму, тоже появилась в женственном платье красного оттенка, к которому добавила элегантные черные лодочки на шпильке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @d_moroz
Позже актриса переоделась – для второго образа Дарья выбрала белый комбинезон с длинными рукавами и поясом, который подчеркнул талию, и продемонстрировала стройные ноги. К этому образу она выбрала эффектные босоножки с ремешком на щиколотке.
Третий образ актрисы был не менее эффектным – Мороз примерила черное мини-платье с длинными рукавами и разрезами.
Новый сезон сериала станет финальным – на этот раз героини перестают быть просто содержанками и уверенно вторгаются на мужскую территорию.
Фото: Instagram Дарьи Мороз и Марины Зудиной
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