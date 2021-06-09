passion.ru

Дарья Мороз похвасталась шикарным декольте и стройными ногами на премьере «Содержанок»

Сегодня в Москве состоялась премьера нового сезона сериала «Содержанки». Исполнительница одной из главных ролей Дарья Мороз появилась на ковровой дорожке в роскошных нарядах.

За мероприятие актриса успела трижды поменять образ.

На премьере Мороз появилась в шикарном красном платье в пол с глубоким декольте. Наряд отличается необычным кроем с запахом. Роскошное платье актриса дополнила лаконичными украшениями – крупными серьгами и браслетом. Интересно, что Марина Зудина, коллега Дарьи по фильму, тоже появилась в женственном платье красного оттенка, к которому добавила элегантные черные лодочки на шпильке.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Дарья Мороз в красном платье

Фото: @d_moroz

Позже актриса переоделась – для второго образа Дарья выбрала белый комбинезон с длинными рукавами и поясом, который подчеркнул талию, и продемонстрировала стройные ноги. К этому образу она выбрала эффектные босоножки с ремешком на щиколотке.

Третий образ актрисы был не менее эффектным – Мороз примерила черное мини-платье с длинными рукавами и разрезами.

Новый сезон сериала станет финальным – на этот раз героини перестают быть просто содержанками и уверенно вторгаются на мужскую территорию.

Фото: Instagram Дарьи Мороз и Марины Зудиной

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!