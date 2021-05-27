Дарья Мороз — о работе с отцом-режиссером над откровенными сценами: «Могла расслабиться»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/d_moroz
Дарья Мороз является своего рода лицом скандального сериала «Содержанки», изобилующего постельными сценами с обнаженной натурой. В студии «Вечернего Урганта» актриса рассказала, что от сезона к сезону (10 июня выходит третья часть телефильма) она получала повышение.
«Сначала я была просто актрисой, во втором сезоне меня сделали креативным продюсером, а в третьем я уже шоураннер. Это человек, который полностью ведет проект: продумывает сценарий, прописывает сцены и диалоги, отвечает за многое во время съемок, занимается монтажом и так далее», — рассказала она.
Иван Ургант в своем стиле пошутил, что в Сети ходит байка, что мир российских сериалов держится на груди Дарьи Мороз, так как она постоянно снимается обнаженной.
«На это меня подтолкнул отец (режиссер Юрий Мороз, — прим. ред.), — неожиданно заявила она. — Я у него играла в фильме "Черный квадрат" и там впервые мне пришлось раздеться. Там была сцена, где мы с Ириной Розановой, которая была моей киноматерью, хвастаемся фигурами перед зеркалом».
Ургант поинтересовался, не смущается ли Дарья сниматься в постельных сценах, когда рядом находится отец.
«Я с ним легко могу расслабиться. Я в кадре, он — за кадром. Могу быть просто актрисой. У него на площадке все четко. Он командует, что кому делать, кому куда лечь», — разоткровенничалась Дарья.
Актриса также добавила, что к подготовительному процессу третьего сезона «Содержанок» Юрий Мороз подходил особенно ответственно. Для него было важно, чтобы были прописаны каждое движение, каждое слово.
«Я привыкла видеть отца спокойным. Он вообще спокойный человек. Но оказалось, что может быть и жесткач, когда он нервничает и поднимает голос. Зато во время работы можешь быть с ним уверенным за результат», — добавила она.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал «Вечерний Ургант»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram