Дарья Мороз — о работе с отцом-режиссером над откровенными сценами: «Могла расслабиться»

Дарья Мороз является своего рода лицом скандального сериала «Содержанки», изобилующего постельными сценами с обнаженной натурой. В студии «Вечернего Урганта» актриса рассказала, что от сезона к сезону (10 июня выходит третья часть телефильма) она получала повышение.

«Сначала я была просто актрисой, во втором сезоне меня сделали креативным продюсером, а в третьем я уже шоураннер. Это человек, который полностью ведет проект: продумывает сценарий, прописывает сцены и диалоги, отвечает за многое во время съемок, занимается монтажом и так далее», — рассказала она.

Иван Ургант в своем стиле пошутил, что в Сети ходит байка, что мир российских сериалов держится на груди Дарьи Мороз, так как она постоянно снимается обнаженной.

«На это меня подтолкнул отец (режиссер Юрий Мороз, — прим. ред.), — неожиданно заявила она. — Я у него играла в фильме "Черный квадрат" и там впервые мне пришлось раздеться. Там была сцена, где мы с Ириной Розановой, которая была моей киноматерью, хвастаемся фигурами перед зеркалом».

Ургант поинтересовался, не смущается ли Дарья сниматься в постельных сценах, когда рядом находится отец.

«Я с ним легко могу расслабиться. Я в кадре, он — за кадром. Могу быть просто актрисой. У него на площадке все четко. Он командует, что кому делать, кому куда лечь», — разоткровенничалась Дарья.