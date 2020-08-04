Дарья Мороз похвасталась «нескромным» автомобилем: «Впервые гоняю на американце класса люкс»
1 / 3
Фото: Instagram Дарьи Мороз
Актриса Дарья Мороз исполнила свою мечту и наслаждается ездой на Cadillac XT5.
«Дорогие друзья, рада сообщить, что у меня теперь потрясающий XT5! Удовольствию от комфорта и вождения нет предела! Впервые гоняю на американце класса люкс и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала», — написала она.
Слоган автомобиля — «СОЗДАН БЫТЬ НЕСКРОМНЫМ», стоимость — от 3 330 000 рублей.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!