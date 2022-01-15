Тяжело заболевшая Дарья Мельникова рассказала о своем состоянии

«Почему бы не приехать в отпуск…и не заболеть? Врачи, осмотры, пилюли, диета. Мой организм: Я понял! Время болеть! И вот я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим, как никогда. Стараюсь не расстраиваться и не напрягаться. Мне отменили детокс. Процедуры перенесли на конец отпуска, в надежде, что я поправлюсь быстро», — написала актриса.

Врачи внимательно ухаживают и наблюдают за самочувствием экс-супруги актера Артура Смольянинова, подобрав для нее специальный «выздоравливающий курс», благодаря которому Дарья быстро идет на поправку. В него также входит процедура прогрева внутренних органов, через определенные точки.

«На руках точки — это не секта. Это мне грели органы через специальные точки… обожаю всякое такое, но и пью на самом деле кучу всего, чтобы быстрее встать на ноги и пойти подышать морем», — отметила Мельникова.