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Тяжело заболевшая Дарья Мельникова рассказала о своем состоянии

29-летняя актриса и участница последнего сезона «Ледникового периода» Дарья Мельникова рассказала о своем самочувствии. Актриса полетела отдохнуть с семьей, но ее планы разрушила внезапная болезнь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова

Фото: @melnikovadsh/Instagram

После напряженных съемок и новогодних праздников актриса отправилась с сыновьями отдыхать в Крым. Мельникова планировала не только провести время с семьей, но и пройти специальную детокс-программу. Однако, из-за болезни звезде пришлось несколько дней практически не выходить из номера.

Дарья поделилась с подписчиками новостями о своем состоянии и опубликовала фото из постели.

Дарья Мельникова рассказала о самочувствии

Дарья Мельникова рассказала о самочувствии

Фото: @melnikovadsh/Instagram

«Почему бы не приехать в отпуск…и не заболеть? Врачи, осмотры, пилюли, диета. Мой организм: Я понял! Время болеть! И вот я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим, как никогда. Стараюсь не расстраиваться и не напрягаться. Мне отменили детокс. Процедуры перенесли на конец отпуска, в надежде, что я поправлюсь быстро», — написала актриса.

Врачи внимательно ухаживают и наблюдают за самочувствием экс-супруги актера Артура Смольянинова, подобрав для нее специальный «выздоравливающий курс», благодаря которому Дарья быстро идет на поправку. В него также входит процедура прогрева внутренних органов, через определенные точки.

«На руках точки — это не секта. Это мне грели органы через специальные точки… обожаю всякое такое, но и пью на самом деле кучу всего, чтобы быстрее встать на ноги и пойти подышать морем», — отметила Мельникова.

Фото: Instagram

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