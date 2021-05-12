Дарья Мельникова рассказала о необычном подходе при воспитании детей

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова давно выросла, и уже сама стала мамой. У актрисы подрастает двое сыновей от Артура Смольянинова. А воспитывает она их не так, как делают многие мамы – Мельникова не ставит их интересы выше своих. Об этом она рассказала в беседе с tele.ru.

«Могу сама съесть самый вкусный кусок, и мне не будет стыдно. В этом плане я эгоист. Но мне действительно не близка концепция, что детям нужно давать все самое лучшее. Наоборот, я считаю, что они должны самостоятельно расти рядом с тобой, как сорнячки. Если ты выбираешь лучшее для себя, то дети увидят эту модель поведения и будут ее адаптировать. А не так, чтобы им все подносить на блюдечке с каемочкой, а они будут считать: «Я же ребенок! Поэтому мне все можно!» Да нет, ты всего лишь ребенок, маленький homo sapiens, смотри на меня и учись», — заявляет 29-летняя Мельникова.

Она отмечает, что в отличие от других мамочек, у нее нет культа детей.

«Капризничают, и временами очень сильно, в том числе и на тему «купи-хочу». Инстинкты у них работают нормально, они такие же дети, как и все остальные. Просто я с ними особо не сюсюкаюсь, у меня нет культа детей, чтобы все делать ради них. Есть моя обычная жизнь, в которой рядом со мной тусуются классные парни, а по совместительству мои дети. Они тоже многому меня учат и заново открывают для меня мир».