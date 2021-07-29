Дарья Мельникова рассказала, как пережила развод и чего не стоит делать после расставания
Дарья Мельникова — давняя любимица зрителей, которую они знают по сериалу «Папины дочки». Сегодня актриса решила устроить марафон ответов на вопросы и рассказала поклонникам, как ей удалось пережить расставание с мужем.
Она посоветовала обращаться за помощью ко всем и не пренебрегать никакими способами. А вот от алкоголя и других допингов она рекомендует воздержаться, чтобы не сделать хуже.
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Фото: @melnikovadsh
«Наверное, стоит пустить в ход всю "артиллерию": духовные практики, спорт, книги, подруг... Только не алкоголь и не во все тяжкие. Это усугубляет страдание. Нужно в первую очередь помочь себе восстановиться. И будет ресурс поднять детей», — объяснила она.
Мельникова рекомендует заняться терапией — по ее мнению, это прекрасный путь к себе.
«Я в терапии больше года. Интересный инструмент для жизни и профессии, — разоткровенничалась 29-летняя звезда «Папиных дочек» с подписчиками. — Только надо избавляться от иллюзии того, что терапия вас спасет. Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии и, может, не нужно будет никого спасать», — объяснила она.
После развода у Мельниковой осталось двое детей. Как именно они решили с мужем вопрос воспитания, неизвестно — однако актриса рассказала, что ей очень помогают многочисленные родственники и няни.
«У меня няня, две бабушки, детский сад и чувство вины. Непросто, но все вместе мы вроде справляемся. Когда остаюсь с детьми одна, ощущаю себя укротителем в цирке, который не должен поворачиваться к хищникам спиной!».
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
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