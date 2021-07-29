Дарья Мельникова рассказала, как пережила развод и чего не стоит делать после расставания

Мельникова рекомендует заняться терапией — по ее мнению, это прекрасный путь к себе.

«Я в терапии больше года. Интересный инструмент для жизни и профессии, — разоткровенничалась 29-летняя звезда «Папиных дочек» с подписчиками. — Только надо избавляться от иллюзии того, что терапия вас спасет. Она запустит механизм отслеживания, обдумывания, продуктивной рефлексии и, может, не нужно будет никого спасать», — объяснила она.

После развода у Мельниковой осталось двое детей. Как именно они решили с мужем вопрос воспитания, неизвестно — однако актриса рассказала, что ей очень помогают многочисленные родственники и няни.

«У меня няня, две бабушки, детский сад и чувство вины. Непросто, но все вместе мы вроде справляемся. Когда остаюсь с детьми одна, ощущаю себя укротителем в цирке, который не должен поворачиваться к хищникам спиной!».