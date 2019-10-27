Дарья Мельникова показала редкое фото с Артуром Смольяниновым в день его рождения
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Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Актеры Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в 2013 году.
Пара предпочитает держать личную жизнь в тайне, поэтому их совместные фотоснимки редко появляются в блогах. Однако в воскресенье, 27 октября, в Instagram звезды «Папиных дочек» появилось редкое фото с любимым супругом, приуроченное к дню рождения Артура. «С днем рождения тебя», — подписала Дарья забавный кадр.
Стоит отметит, что 27 октября свой день рождения отмечает и старший сын актерской четы, Артур Смольянинов-младший. Мальчик родился в 2015 году, а спустя три года на свет появился его брат, которого назвали Марком.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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