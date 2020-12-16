Дарья Мельникова показала атмосферные фото в винтажном образе из новой фотосессии

Дарья Мельникова вновь поразила своих поклонников очень атмосферной фотосессией с винтажным привкусом. Актриса снялась в элегантном твидовом пальто, и сдвинутой назад черной вязаной шапке, которая отлично смотрится на коротких волосах Дарьи. Отдельно стоит отметить стильные винтажные серьги янтарного оттенка.

В подписи к фото Даша рассказала о настроении на конец года, астрологии, своих ощущениях и планах:

«В эти дни, если верить астрологии, самое время загадывать желания, писать мечты. Я охладела к картам желаний и визуализации, и сейчас для меня написать мечты - сформулировать намерения. После такого 20го года у меня все формулировки свелись к слову- спокойствие)) Хочется научиться выстраивать отношения с деньгами, хочется спокойствия, стабильности и свободы передвижений)».