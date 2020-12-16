Дарья Мельникова показала атмосферные фото в винтажном образе из новой фотосессии
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Дарья Мельникова вновь поразила своих поклонников очень атмосферной фотосессией с винтажным привкусом. Актриса снялась в элегантном твидовом пальто, и сдвинутой назад черной вязаной шапке, которая отлично смотрится на коротких волосах Дарьи. Отдельно стоит отметить стильные винтажные серьги янтарного оттенка.
В подписи к фото Даша рассказала о настроении на конец года, астрологии, своих ощущениях и планах:
«В эти дни, если верить астрологии, самое время загадывать желания, писать мечты. Я охладела к картам желаний и визуализации, и сейчас для меня написать мечты - сформулировать намерения. После такого 20го года у меня все формулировки свелись к слову- спокойствие)) Хочется научиться выстраивать отношения с деньгами, хочется спокойствия, стабильности и свободы передвижений)».
Поклонники рассказали о своих планах, а заодно сделали Даше множество комплиментов:
«Лично у меня мечта на 2021 год встретить вас», «Даша, Вы правы, необходимо спокойствие... В одном слове заложено все», «Молодец, мой любимый актёр», «Какая же вы красивая и стильная!».
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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