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Дарья Мельникова показала атмосферные фото в винтажном образе из новой фотосессии

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Дарья Мельникова в худи

Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/

Актриса поделилась кадром из новой фотосессии в своем блоге.

Дарья Мельникова вновь поразила своих поклонников очень атмосферной фотосессией с винтажным привкусом. Актриса снялась в элегантном твидовом пальто, и сдвинутой назад черной вязаной шапке, которая отлично смотрится на коротких волосах Дарьи. Отдельно стоит отметить стильные винтажные серьги янтарного оттенка.

В подписи к фото Даша рассказала о настроении на конец года, астрологии, своих ощущениях и планах:

«В эти дни, если верить астрологии, самое время загадывать желания, писать мечты. Я охладела к картам желаний и визуализации, и сейчас для меня написать мечты - сформулировать намерения. После такого 20го года у меня все формулировки свелись к слову- спокойствие)) Хочется научиться выстраивать отношения с деньгами, хочется спокойствия, стабильности и свободы передвижений)».

Поклонники рассказали о своих планах, а заодно сделали Даше множество комплиментов:

«Лично у меня мечта на 2021 год встретить вас», «Даша, Вы правы, необходимо спокойствие... В одном слове заложено все», «Молодец, мой любимый актёр», «Какая же вы красивая и стильная!».

Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой

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