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Дарья Мельникова получила серьезную травму на «Ледниковом периоде»: «Тело в синяках и капельницы»

Звезда театра и кино в предвкушении старта нового сезона ледового шоу, в котором принимает участие, но по ее словам, проект забирает не только силы и время, но и здоровье. О жестких падениях, полученных травмах и регулярных капельницах — актриса честно поделилась с подписчиками в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мельникова рассказала о состоянии своего здоровья

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Несмотря на то, что выпуски начнут выходить в эфир только 2-го октября, звездные участники и их партнеры не одну неделю оттачивают свое мастерство на льду и уже записали первую программу.

Своих поклонников напугала звезда сериала «Папины дочки», рассказав о реальном положении вещей: «Сказать, что страшно — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат», — искренне написала она.

А затем поделилась теми эмоциями и переживаниями, что испытывает: «Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки "без шансов". Все тело в синяках. Капельницы», — поделилась артистка.

Несмотря на трудности, актриса поблагодарила за плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха и своего партнера — олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Максима Маринина.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram