Дарья Мельникова получила серьезную травму на «Ледниковом периоде»: «Тело в синяках и капельницы»

Своих поклонников напугала звезда сериала «Папины дочки», рассказав о реальном положении вещей: «Сказать, что страшно — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат», — искренне написала она.

А затем поделилась теми эмоциями и переживаниями, что испытывает: «Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки "без шансов". Все тело в синяках. Капельницы», — поделилась артистка.

Несмотря на трудности, актриса поблагодарила за плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха и своего партнера — олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Максима Маринина.