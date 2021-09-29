Дарья Мельникова получила серьезную травму на «Ледниковом периоде»: «Тело в синяках и капельницы»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Несмотря на то, что выпуски начнут выходить в эфир только 2-го октября, звездные участники и их партнеры не одну неделю оттачивают свое мастерство на льду и уже записали первую программу.
Своих поклонников напугала звезда сериала «Папины дочки», рассказав о реальном положении вещей: «Сказать, что страшно — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат», — искренне написала она.
А затем поделилась теми эмоциями и переживаниями, что испытывает: «Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки "без шансов". Все тело в синяках. Капельницы», — поделилась артистка.
Несмотря на трудности, актриса поблагодарила за плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха и своего партнера — олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Максима Маринина.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram