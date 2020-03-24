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Модель Дарья Коновалова рассказала о романе с Борисом Березовским и неудачных беременностях

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

32-летняя модель Дарья Коновалова дала большое интервью, в котором откровенно рассказала об отношениях со знаменитым олигархом Борисом Березовским.

Дарья Коновалова была последней девушкой Бориса Березовского, которого не стало в 2013-м году. Они встречались полтора года, дважды он делал ей предложение. «Я была красивой 21-летней девочкой. Конечно, мне было интереснее общаться с сильными мира сего, чем залипать с малолетками, которые тебя используют, а по факту ничего не выйдет. Столько разбитых сердец было вокруг. А тут можно увидеть мир... Но главное, умные мужчины могут многое вложить в твою голову», — рассказала Дарья в интервью журналу Tatler.

Дарья призналась, что у нее мог бы быть ребенок от Березовского. Однако случился выкидыш, а потом и внематочная беременность: «Я столько пережила, прошла через эти беременности, они сильно на меня надавили. <...> Он не закатывал истерик из-за сексуальных фотографий. Характер у него был такой. Не думаю, что дело в возрасте. Многие мужики и в 50 лет строят своих женщин. Но во мне что-то надломилось. У нас даже близость прекратилась на какое-то время. Наверное, я подсознательно боялась иметь от него детей, а он очень хотел». Сейчас Дарья Коновалова растит двоих дочерей от основателя «Якитории» Кирилла Шейхаметова.

Фото: Instagram

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