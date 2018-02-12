Дарья Донцова рассказала о жизни после тяжелой болезни

Популярный автор иронических детективов Дарья Донцова несколько лет назад столкнулась с серьезным онкологическим заболеванием — ей был диагностирован рак груди четвертой степени. Тем не менее, Донцовой удалось победить болезнь.

В эфире программы «Секрет на миллион» Дарья Донцова откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после удаления молочной железы. Так, например, для писательницы сейчас основной целью является предупреждение возникновения рецидива болезни. «В свое время, мы переехали за город из-за меня. После химиотерапии мне было сложно дышать, на свежем воздухе самочувствие сразу улучшалось. Ежегодный отдых также всегда связан с моим здоровьем. Врачи запретили мне летать в страны, где климат существенно отличается от российского. Именно поэтому я часто езжу в Париж, местный климат похож на московский. И то за пределы города все равно не выбираюсь», — рассказала Дарья.