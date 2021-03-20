Даня Милохин высказался о сестре и брате: «Боюсь подпускать к себе»
Фото: @danya_milokhin / Instagram
В отличие от брата Ильи Даня предпочитает до сих пор не контактировать с родительницей. Как сообщает издание StarHit, блогер недавно высказался: «Мы с Ильей пока не виделись. Общаемся в Telegram, но я боюсь его подпускать к себе. Возможно, когда-нибудь мы увидимся, и он передаст мне открытку от младшей сестры. Я знаю, что она мне нарисовала открытку. Видел сестру в отрывках этой программы — очень красивая девочка».
В эфире телешоу мама Дани Любовь Бережная призналась, что не хочет навязываться сыну: «Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с ним. Думаю, он этого не хочет Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет»..
Фото: @danya_milokhin/ Instagram
Напомним, что настоящими родителями Даня и Илья считают опекунов Дмитрия Тюленева с супругой. Блогер говорит, что доставлял много хлопот, но всегда относился к ним с уважением. Летом парень помирился с отцом и матерью после долгого конфликта. И теперь он намерен помогать им.
«Папа хочет открывать бизнес, я обещал ему помочь и материально, и рекламой. Я родителям очень благодарен. Именно папа внушил мне, что нужно не просто верить в успех, а быть в нем уверенным», — говорит Даня Милохин.
Фото: @danya_milokhin/ Instagram
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