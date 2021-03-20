Даня Милохин высказался о сестре и брате: «Боюсь подпускать к себе»

В отличие от брата Ильи Даня предпочитает до сих пор не контактировать с родительницей. Как сообщает издание StarHit, блогер недавно высказался: «Мы с Ильей пока не виделись. Общаемся в Telegram, но я боюсь его подпускать к себе. Возможно, когда-нибудь мы увидимся, и он передаст мне открытку от младшей сестры. Я знаю, что она мне нарисовала открытку. Видел сестру в отрывках этой программы — очень красивая девочка».

В эфире телешоу мама Дани Любовь Бережная призналась, что не хочет навязываться сыну: «Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с ним. Думаю, он этого не хочет Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет»..