Даня Милохин признался, на что тратит свои миллионы

А вот траты у молодого человека оказались весьма любопытными.

«В основном это одежда и подарки друзьям», — цитирует его «Комсомольская правда».

При этом от основных показателей красивой жизни он предпочитает отказываться — например, не ходит по дорогим ресторанам, если дело, конечно, не касается мероприятий.

«Вот дорогую еду, например, я не ем — мне это кажется странным».

Вероятно, это дело привычки, ведь Даня вырос в детдоме, и баловать его вкусностями было просто некому.