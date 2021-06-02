Даня Милохин признался, на что тратит свои миллионы
Даня Милохин сегодня — не просто тиктокер, но яркая медийная личность. Масштаб его влияния достиг того, что он даже стал гостем на ПМЭФ-2021 — Международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Петербурге, и амбассадором одного из банков.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @danya_milokhin
Сегодня Милохин уже успел выступить с речью, в которой рассказал, на что предпочитает тратить деньги.
Высокооплачиваемый тиктокер в свои молодые годы уже обзавелся дорогим автомобилем — купил себе Maybach черного цвета, который успел перекрасить в розовый.
А вот траты у молодого человека оказались весьма любопытными.
«В основном это одежда и подарки друзьям», — цитирует его «Комсомольская правда».
При этом от основных показателей красивой жизни он предпочитает отказываться — например, не ходит по дорогим ресторанам, если дело, конечно, не касается мероприятий.
«Вот дорогую еду, например, я не ем — мне это кажется странным».
Вероятно, это дело привычки, ведь Даня вырос в детдоме, и баловать его вкусностями было просто некому.
Фото: Instagram Дани Милохина
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