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Даня Милохин признался, на что тратит свои миллионы

Тиктокер стал официальным представителем одного из банков на ПМЭФ-2021 и выступил перед гостями форума.

Даня Милохин сегодня — не просто тиктокер, но яркая медийная личность. Масштаб его влияния достиг того, что он даже стал гостем на ПМЭФ-2021 — Международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Петербурге, и амбассадором одного из банков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Даня Милохин в спортзале

Фото: @danya_milokhin

Сегодня Милохин уже успел выступить с речью, в которой рассказал, на что предпочитает тратить деньги.

Высокооплачиваемый тиктокер в свои молодые годы уже обзавелся дорогим автомобилем — купил себе Maybach черного цвета, который успел перекрасить в розовый.

А вот траты у молодого человека оказались весьма любопытными.

«В основном это одежда и подарки друзьям», — цитирует его «Комсомольская правда».

При этом от основных показателей красивой жизни он предпочитает отказываться — например, не ходит по дорогим ресторанам, если дело, конечно, не касается мероприятий.

«Вот дорогую еду, например, я не ем — мне это кажется странным».

Вероятно, это дело привычки, ведь Даня вырос в детдоме, и баловать его вкусностями было просто некому.

Фото: Instagram Дани Милохина

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