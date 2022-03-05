Даня Милохин объяснил, почему считает Николая Баскова молодым
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Он приехал к нам в гости, поснимал с нами тиктоки. Он молодой. Он старый внешностью, но молодой душой. Он на все соглашался: любой звук, любой танец. И одно из предложений было сделать песню», — сказал Милохин. Сразу после этого разговора лейбл, на котором находится тиктокер, написал песню, которая понравилась не только Дане, но и Баскову.
Николай Басков и Милохин записали уже два совместных трека и даже выпустили клип. Дуэт явно пришелся по вкусу широкой публике. С момента публикации видео, оно набрало более 30 миллионов просмотров.
Однако не смотря на успех в музыкальной сфере, блогер признался, что его самое любимое занятие — занятие спортом, а если быть точнее, то он предпочитает бегать.
Также Даня в одном из конкурсов продемонстрировал свои навыки в рукопашном бою. По правилам шоу, Даня и еще один участник находятся в заранее подготовленной комнате в наушниках. Им нужно выполнять задания коллеги, при этом не слышать его слов.
Милохину нужно было сделать замах и ударить ногой по груше, которая висела рядом. Немного подготовившись, блогер ударил мешок, да так сильно, что тот аж отлетел. На этом не успокоился и пошел перебрасывать через плечо манекен, который стоял неподалеку.