Даня Милохин объяснил, почему считает Николая Баскова молодым

Однако не смотря на успех в музыкальной сфере, блогер признался, что его самое любимое занятие — занятие спортом, а если быть точнее, то он предпочитает бегать.

Также Даня в одном из конкурсов продемонстрировал свои навыки в рукопашном бою. По правилам шоу, Даня и еще один участник находятся в заранее подготовленной комнате в наушниках. Им нужно выполнять задания коллеги, при этом не слышать его слов.

Милохину нужно было сделать замах и ударить ногой по груше, которая висела рядом. Немного подготовившись, блогер ударил мешок, да так сильно, что тот аж отлетел. На этом не успокоился и пошел перебрасывать через плечо манекен, который стоял неподалеку.