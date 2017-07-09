Скандально известный участник «Дом-2» Рустам Солнцев записал видеообращение к Борисовой, в котором попросил излечить ее коллегу от наркомании

Эпатажный шоумен поздравил Дану с излечением от наркомании, а также попросил Борисову помочь еще одной телеведущей. «Дана, но я еще хотел тебя кое о чем попросить. Я знаю, что ты добрый человек и любишь помогать оказавшимся в беде людям. Так вот, даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая, хорошо тебе известная, с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочит, ей очень нужна помощь… Не все же, как ты, Дан, понимают необходимость лечения и обращаются в «Пусть говорят». А в случае Маши промедление смерти подобно, ее срочно надо спасать… Подруга, может, свяжешься с ней, и дашь совет?» — звучит в видео.