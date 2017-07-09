Дану Борисову просят помочь Маше Малиновской
Рустам Солнцев в рамках рубрики «Мама дорогая» записал для «Стархита» видеообращение к Дане Борисовой.
Эпатажный шоумен поздравил Дану с излечением от наркомании, а также попросил Борисову помочь еще одной телеведущей. «Дана, но я еще хотел тебя кое о чем попросить. Я знаю, что ты добрый человек и любишь помогать оказавшимся в беде людям. Так вот, даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая, хорошо тебе известная, с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочит, ей очень нужна помощь… Не все же, как ты, Дан, понимают необходимость лечения и обращаются в «Пусть говорят». А в случае Маши промедление смерти подобно, ее срочно надо спасать… Подруга, может, свяжешься с ней, и дашь совет?» — звучит в видео.
Пользователи Сети быстро определили, что речь идет о Маше Малиновской. Телеведущая отреагировала на обвинения Рустама и выложила ответный пост в Instagram: «Я литературный наркроман и от этого не лечаться, а вот грязь, скверну, и сплетни ципляет только планктон. Мои люди знают истину». На видео с данной подписью Малиновская прочитала отрывок из «Фауста» Гете.
Напомним, уже несколько месяцев Дана Борисова находится в реабилитационном центре в Таиланде, где борется с наркозависимостью. Телеведущая отмечает прогресс, изменения в собственной жизни, а также планирует после окончания программы реабилитации помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации.
Фото: instagram.com