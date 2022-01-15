Данко высказался по поводу сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ведущий Андрей Малахов призвал поклонников пострадавшей звезды открыть сбор на ремонт ее квартиры. Обращение журналиста вызвало большой общественный резонанс. Пользователи посчитали, что помогать артистке должны ее состоятельные коллеги по сцене, а не простые люди.
Певец Данко рассказал, что Марине будет сложно рассчитывать на помощь известных представителей шоу-бизнеса, так как за кулисами нет дружбы. Все артисты являются лишь конкурентами или бизнес-партнерами друг другу.
«Там нет друзей. Наоборот, можно сказать, что все артисты между собой — дикие враги. Твой «коллега» скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит — сделает все, чтобы ты просто исчез, да еще потом и поржет над этим. Я даже по себе могу сказать. Раньше мы все общались с высшим эшелоном нынешних звезд. Сейчас включаю телевизор, а все программы ведут, организуют все мои бывшие друзья. Но они боятся конкуренции. Поэтому сейчас мы и не общаемся. Так что для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!» — высказался исполнитель хита «Малыш» в интервью «Собеседнику».
Певец считает логичным, что помощь Хлебникова может ожидать только от своих преданных поклонников. Несмотря на то что популярность артистки с годами весьма угасла, ее помнят, как яркую и интересную певицу 90-х.
«Она действительно пела классные песни, рвала душу на сцене, и поэтому логично все-таки просить для нее помощи у простых людей. И Малахов совершенно правильно сделал. Есть же люди, которые выросли под песни Марины, может быть, кто-то под них женился, встретил какую-то свою удачу в жизни или исполнил мечту. Все это не вычеркнешь из памяти. Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то. Мариночке нужно помочь всем миром!» — добавил артист.
Напомним, что Марина Хлебникова пострадала от пожара в своей московской квартире. Ночью 18 ноября певица уснула с сигаретой. Родители и дочь артистки спали в соседних комнатах и отделались испугом, в то время как певица получила серьезные ожоги лица и тела и несколько месяцев находилась в больнице. Сейчас звезде приходиться жить у друзей, так как ее квартира требует дорогостоящего и длительного ремонта.
Фото: Global Look Press, Instagram