Данко высказался по поводу сбора средств на ремонт квартиры Хлебниковой

Ведущий Андрей Малахов призвал поклонников пострадавшей звезды открыть сбор на ремонт ее квартиры. Обращение журналиста вызвало большой общественный резонанс. Пользователи посчитали, что помогать артистке должны ее состоятельные коллеги по сцене, а не простые люди.

Певец Данко рассказал, что Марине будет сложно рассчитывать на помощь известных представителей шоу-бизнеса, так как за кулисами нет дружбы. Все артисты являются лишь конкурентами или бизнес-партнерами друг другу.

«Там нет друзей. Наоборот, можно сказать, что все артисты между собой — дикие враги. Твой «коллега» скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит — сделает все, чтобы ты просто исчез, да еще потом и поржет над этим. Я даже по себе могу сказать. Раньше мы все общались с высшим эшелоном нынешних звезд. Сейчас включаю телевизор, а все программы ведут, организуют все мои бывшие друзья. Но они боятся конкуренции. Поэтому сейчас мы и не общаемся. Так что для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!» — высказался исполнитель хита «Малыш» в интервью «Собеседнику».