Данила Козловский показал редкое фото с отцом и трогательно поздравил его с днем рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @danilakozlovsky
Данила редко рассказывает о своем отце, актер больше близок с матерью. Именно она воспитывала его, после того как отец оставил семью. Однако Козловский не держит зла на Валерия Ивановича.
«На фото — мой папа. Ему сегодня исполнилось 76! С днем рождения, родной, чудесный человек! С тобой дико интересно и смешно. Я тебя очень люблю!» — написал в личном блоге актер и режиссер Данила Козловский.
К поздравлениям присоединились многие звезды — Ксения Раппопорт, Нателла Крапивина, Ирина Горбачева. А балерина Диана Вишнева написала: «Здоровья, долгих лет и счастья».
«Какие классные фотографии! Здоровья папе. Долгих лет!», «Здоровья сибирского и долголетия вашему отцу!», «Поздравляю вашего папу! Берегите его и уделяйте ему побольше времени, крепкого вам здоровья!», «Вы папина радость! Счастливый папа! Вы гений!» — поздравили отца Козловского и его поклонники.
Данила Козловский родился и воспитывался в интеллигентной семье. Его отец Валерий Иванович является заслуженным работником культуры, доктором философских наук и профессором Московского государственного института культуры. Он довольно известен в ученом сообществе. Отец актера принимал участие в создании первой в стране Высшей школы рекламы, а также Российского студенческого фестиваля социальной рекламы.
Фото: Instagram, GlobalLookPress