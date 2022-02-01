Данила Козловский показал редкое фото с отцом и трогательно поздравил его с днем рождения

Данила редко рассказывает о своем отце, актер больше близок с матерью. Именно она воспитывала его, после того как отец оставил семью. Однако Козловский не держит зла на Валерия Ивановича.

«На фото — мой папа. Ему сегодня исполнилось 76! С днем рождения, родной, чудесный человек! С тобой дико интересно и смешно. Я тебя очень люблю!» — написал в личном блоге актер и режиссер Данила Козловский.