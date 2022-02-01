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Данила Козловский показал редкое фото с отцом и трогательно поздравил его с днем рождения

Звезда «Чернобыля» Данила Козловский впервые показал фотографии с отцом и поздравил родителя с днем рождения. 31 января его папе исполнилось 76 лет.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Данила Козловский со своим отцом

Фото: Instagram @danilakozlovsky

Данила редко рассказывает о своем отце, актер больше близок с матерью. Именно она воспитывала его, после того как отец оставил семью. Однако Козловский не держит зла на Валерия Ивановича.

«На фото — мой папа. Ему сегодня исполнилось 76! С днем рождения, родной, чудесный человек! С тобой дико интересно и смешно. Я тебя очень люблю!» — написал в личном блоге актер и режиссер Данила Козловский.

К поздравлениям присоединились многие звезды — Ксения Раппопорт, Нателла Крапивина, Ирина Горбачева. А балерина Диана Вишнева написала: «Здоровья, долгих лет и счастья».

«Какие классные фотографии! Здоровья папе. Долгих лет!», «Здоровья сибирского и долголетия вашему отцу!», «Поздравляю вашего папу! Берегите его и уделяйте ему побольше времени, крепкого вам здоровья!», «Вы папина радость! Счастливый папа! Вы гений!» — поздравили отца Козловского и его поклонники.

Данила Козловский родился и воспитывался в интеллигентной семье. Его отец Валерий Иванович является заслуженным работником культуры, доктором философских наук и профессором Московского государственного института культуры. Он довольно известен в ученом сообществе. Отец актера принимал участие в создании первой в стране Высшей школы рекламы, а также Российского студенческого фестиваля социальной рекламы.

Фото: Instagram, GlobalLookPress

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