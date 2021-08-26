Данила Козловский показал маленькую дочь во время прогулки
На опубликованном фото — заботливый папа держит девочку за руку, пока Ода уверенно шагает рядом с ним. Несмотря на частые публикации их совместных кадров, лицо малышки Козловский не показывает. Но не скрывает, как проходят их американские будни.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @danilakozlovsky
Отношения между Данилой и его бывшей возлюбленной закончились плохо. Как признавался сам артист — вина за расставание полностью лежит на нем. Козловский не стал делиться подробностями, но заявил, что поступил несправедливо по отношению к экс-возлюбленной. «Я бы даже сказал гадко», — честно отметил в одном из интервью актер.
Разлука Данилы Козловского и Ольги Зуевой стала полной неожиданностью для поклонников, хоть артисту и приписывали часто романы то с одной, то с другой партнершей по работе, но они казались не больше, чем просто домыслами. Будущие супруги познакомились не в самый подходящий для девушки день — тогда она только вышла от стоматолога и у нее сильно раздулась щека. Но это не помешало Даниле очароваться изысканной актрисой с тонкими чертами лица.
Как признавалась сама Зуева, их отношения не начинались долго — ни он, ни она не могли выделить достаточное количество времени на общение, мешала высокая занятость в проектах и разная география жизни. Ольга давно много времени проводит в Америке. Но после того, как первое свидание все-таки состоялось, актеры провели рядом порядка 5 лет.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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