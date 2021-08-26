Данила Козловский показал маленькую дочь во время прогулки

Разлука Данилы Козловского и Ольги Зуевой стала полной неожиданностью для поклонников, хоть артисту и приписывали часто романы то с одной, то с другой партнершей по работе, но они казались не больше, чем просто домыслами. Будущие супруги познакомились не в самый подходящий для девушки день — тогда она только вышла от стоматолога и у нее сильно раздулась щека. Но это не помешало Даниле очароваться изысканной актрисой с тонкими чертами лица.

Как признавалась сама Зуева, их отношения не начинались долго — ни он, ни она не могли выделить достаточное количество времени на общение, мешала высокая занятость в проектах и разная география жизни. Ольга давно много времени проводит в Америке. Но после того, как первое свидание все-таки состоялось, актеры провели рядом порядка 5 лет.