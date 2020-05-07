Дана Борисова заявила, что хотела заразиться коронавирусом ради хайпа и собственного реалити-шоу

Впрочем, Дана призналась, что устала быть положительным героем в глазах общественности, рассказывать о том, как излечилась о пагубных зависимостей, и давать советы тем, кто, как и она когда-то, оказался в похожей ситуации. Борисова заявила, что рождена для хайпа и скандальных шоу. По ее словам, она даже хотела заразиться коронавирусом ради собственного реалити: «Я хотела заразиться коронавирусом. Да, была такая идея! А что? И сделать из этого реалити "Выздоровление от короны". Я не боюсь, в нашем возрасте от этого не умирают. Если Лещенко в 80 лет не умер... Значит мы все не умрем».