Дана Борисова заявила, что хотела заразиться коронавирусом ради хайпа и собственного реалити-шоу
Фото: Instagram
Дана Борисова появилась в шоу «Алена, блин!» и прокомментировала недавно появившиеся слухи о том, что она заразилась коронавирусом. «Я всегда кашляю — у меня хронический бронхит. Я сдавала четыре теста на COVID-19 — все отрицательные», — заявила она.
Впрочем, Дана призналась, что устала быть положительным героем в глазах общественности, рассказывать о том, как излечилась о пагубных зависимостей, и давать советы тем, кто, как и она когда-то, оказался в похожей ситуации. Борисова заявила, что рождена для хайпа и скандальных шоу. По ее словам, она даже хотела заразиться коронавирусом ради собственного реалити: «Я хотела заразиться коронавирусом. Да, была такая идея! А что? И сделать из этого реалити "Выздоровление от короны". Я не боюсь, в нашем возрасте от этого не умирают. Если Лещенко в 80 лет не умер... Значит мы все не умрем».
Фото: Instagram
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