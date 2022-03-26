Дана Борисова считает, что психологические проблемы дочери связаны с ее отцом

Летом прошлого года Полина опубликовала переписку с отцом, в которой тот оскорбляет ее. «У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь. Молодец мама, ребенок на дне!»

Столь бурную реакцию вызвал макияж и накрашенные ногти девочки. «Спасибо папе за такие приятные слова. Дело в том, что вчера я сделала маникюр и накрасилась», — прокомментировала дочь Борисовой в социальных сетях.

Фото и видео: Global Look Press, Youtube