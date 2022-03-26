Дана Борисова считает, что психологические проблемы дочери связаны с ее отцом
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Весной прошлого года Полина пыталась справиться со стрессом, паникой и тяжелыми эмоциями. Дочь звезды даже провела несколько недель в специализированном заведении для детей и подростков. Сейчас Полине стало намного лучше. Она проработала свои проблемы с психологом.
Телеведущая считает, что причиной появления психологических проблем у дочери, могли послужить ее непростые отношения с отцом. Экс-супруг звезды Максим Аксенов не баловал дочку частыми визитами. А один раз даже обвинил дочь в ее сходстве с матерью, и прервал общение.
Летом прошлого года Полина опубликовала переписку с отцом, в которой тот оскорбляет ее. «У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь. Молодец мама, ребенок на дне!»
Столь бурную реакцию вызвал макияж и накрашенные ногти девочки. «Спасибо папе за такие приятные слова. Дело в том, что вчера я сделала маникюр и накрасилась», — прокомментировала дочь Борисовой в социальных сетях.
Фото и видео: Global Look Press, Youtube