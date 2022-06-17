Дана Борисова рассказала о жестокости бывшего мужа: «У него началось бешенство»

Пока остальные знаменитости обсуждают потерю контрактов и возможность переехать за границу, Дана Борисова погрязла в разборках с бизнесменом Максимом Аксеновым. По словам телеведущей, ее бывший супруг и отец ее дочери очень часто бывает жестоким. Она вспомнила, как однажды он поднял руку на наследницу прямо на глазах своих родителей.

«У него началось бешенство, подбежал, повалил: "Я тебя сейчас ремнем..." Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — не смогла сдержать эмоций Борисова.

Также знаменитость возмущает тот факт, что обеспеченный человек платит своей дочери всего 15 тысяч рублей алиментов. Дана Борисова уже обратилась в суд с просьбой увеличить сумму выплат, так как, по ее словам, на эти деньги совершенно невозможно растить ребенка.

«Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — пожаловалась телеведущая в программе Пятого канала «Светская хроника».