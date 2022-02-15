Дана Борисова призналась, что страдает от биполярного расстройства
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Фото: instagram/ danaborisova_official
Дана Борисова рассказала в своем блоге в Instagram о том, что ее до сих пор преследуют побочные эффекты наркотической зависимости. Она не скрывает, что столкнулась с этой проблемой и активно с ней борется. В 2017 году звезда проходила реабилитационный курс лечения в Таиланде. Она старается развернуто отвечать на вопросы о своем печальном опыте. «Тема зависимости — это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — пишет ведущая в блоге.
Дана уверена, что останется во власти зависимости навсегда. Она старается держать себя в руках и , действительно, хочет вылечиться, но никто не застрахован от срывов. По словам Борисовой, он может случиться и спустя 10 лет воздержания.
Звезда понимает, что навсегда забыть об этой проблеме у нее вряд ли получится. «Зависимость — заболевание хроническое. Плюс у меня биполярное расстройство личности», — призналась Дана Борисова.
В комментариях люди поддержали телеведущую. Фолловеры оценили смелось и честность Даны и написали ей ободряющие комментарии: «Дана, вы большая молодец, что смогли освободиться от этого недуга», Пожалуйста, не отступайте! Ведь сколько загублено жизней алкоголем и наркотиками, а вы молодчина», «Даночка, всё будет у тебя хорошо».
Фото и видео: Instagram