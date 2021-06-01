Дана Борисова призналась, что сделала аборт в юности после изнасилования

Эта история затянулась на несколько лет.

«Так продолжалось три года. Я в итоге забеременела от него и сделала аборт. Я никогда еще не рассказывала, что тогда пережила. Это было против моей воли. Меня просто грубо изнасиловали».

Долгое время Дана держала все в себе и старалась забыть об этом. Однако многочисленные откровения звезд побудили признаться и ее.

«У меня прошло чуть ли не 30 лет с того случая. Я тоже никому не рассказывала раньше. И даже сама постаралась эту историю похоронить. Почему решила сейчас об этом говорить? Потому что сейчас все об этом говорят».