Дана Борисова призналась, что сделала аборт в юности после изнасилования
Дана Борисова присоединилась к отечественным звездам, которые пожаловались на изнасилование в юности. Телеведущая раскрыла в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», что ей даже пришлось после этого сделать аборт.
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Фото: Global Look Press
«Девушка была наивная, без опыта. Кастинг проводил автор и ведущий программы. Его звали Александр. И дальше у нас с ним началось какое-то интимное сближение. У меня не было возможности отказаться. Это было насилие. Но я не могла сбежать, потому что ценила эту работу», — призналась Дана.
Эта история затянулась на несколько лет.
«Так продолжалось три года. Я в итоге забеременела от него и сделала аборт. Я никогда еще не рассказывала, что тогда пережила. Это было против моей воли. Меня просто грубо изнасиловали».
Долгое время Дана держала все в себе и старалась забыть об этом. Однако многочисленные откровения звезд побудили признаться и ее.
«У меня прошло чуть ли не 30 лет с того случая. Я тоже никому не рассказывала раньше. И даже сама постаралась эту историю похоронить. Почему решила сейчас об этом говорить? Потому что сейчас все об этом говорят».
Фото: Global Look Press
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