Сегодня дочери телеведущей Полине исполняется 10 лет

Имя Даны Борисовой в течение последних полугода находится в топе новостей. Телеведущая проходила лечение от алкогольной и наркотической зависимости в специализированном центре в Таиланде. Все время, пока Дана находилась на Самуи, воспитанием дочери телеведущей Полины занимался отец — бывший муж Даны Максим Аксенов.

Сейчас Дана на несколько дней прервала курс реабилитационной терапии, чтобы прилететь в Москву и повидаться с ребенком. «Я ей привезла подарки, обняла, и мы два часа разговаривали. Я хочу сказать огромное спасибо Максиму, ее папе. Я увидела, как он любит Полину, как переживает за нее, как оберегает. Он даже не отошел ни разу во время нашего разговора в сторону, потому что он очень переживал, что что-нибудь произойдет, что ей будет больно», — цитирует телеведущую Starhit.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Окт 20 2016 в 9:48 PDT

По словам Даны, она мечтала встретиться с Полиной с момента отъезда в Таиланд. Сейчас телеведущая остановилась в одном из отелей. Несмотря на то, что Дана наладила отношения с матерью, ей не хочется возвращаться в квартиру, где с ней случилась беда.

Сегодня телеведущая опубликовала в Instagram снимок с дочкой, под которым написала несколько трогательных фраз: «❤️❤️❤️❤️❤️Сегодня самой красивой и самой умненькой девочке на свете ,девочке-мечте,девочке-сказке исполняется 10 лет @polinaaxenova2007🎉🎉🎂🎂🎂🎂Вчера я увидела моего ангела .Я не видела Ее почти полгода.Спасибо Ее папе,за то что он был рядом и позаботился о ней,когда я не смогла этого сделать.Полинка,я люблю тебя».

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Авг 26 2017 в 11:35 PDT

Напомним, в апреле этого года мама Даны Борисовой в эфире «Пусть говорят» заявила о пагубной зависимости дочери. Андрей Малахов с несколькими представителями шоу-бизнеса при поддержке «Первого канала» организовал отъезд Даны в специализированный центр в Таиланде. Сейчас телеведущая признает свое избавление от зависимостей, а в дальнейшем намерена помогать тем, кто попал в аналогичную ситуацию.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)