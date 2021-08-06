Дана Борисова заявила, что отец ее дочери стыдится Полину: «У нее все тело исполосовано»

Она отметила, что у дочери сейчас нет таких проблем, как раньше, когда Полина наносила себе серьезные травмы.

«Слава Богу, у Поли выработался иммунитет, и все происходит не как раньше, когда она себя грызла, резала. Сейчас она с юмором относится к ситуации с папой. Полина была рада приезду моей мамы, они ходили на шопинг, посещали кафе, парки. А Максима ничему жизнь не учит!», — отмечает Борисова.

Она отметила, что отец Полины стыдится того, что с ней происходит:

«У дочери все тело исполосовано — руки, ноги, грудь. Из-за этого Максим заставлял Полину надевать спортивный костюм с термоначесом в жару, объясняя это тем, что ему за нее стыдно! Девочка может быть любой — толстой, жирной... В современном мире никто не обращает на это внимания. Я открыта к общению с Максимом, но он не хочет этого. Налаживать с ним контакт бесполезно. Он зависит от своей мамы. Даже готова простить им негатив, если будет нормальный диалог. Хотелось бы поговорить по душам ради ребенка».