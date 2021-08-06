Дана Борисова заявила, что отец ее дочери стыдится Полину: «У нее все тело исполосовано»
Дана Борисова улетела на съемки шоу «Форт Боярд» во Францию и оставила 13-летнюю дочь в Москве, что очень не понравилось отцу девочки. Звезда рассказала, как все было на самом деле.
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Фото: @danaborisova_official
«Папа Полины ходит в полицию как на работу. В первый же день моего отъезда он был уже там. При этом Максим и его родители живут в соседнем доме. Не вижу проблемы прийти и посмотреть за ребенком, но нет, надо же на меня нажаловаться. Тем более Полина не была одна: к ней заходили соседки, я попросила клинеров почаще приезжать. Следователь тут же стал мне звонить, присылать неприятные сообщения. Я не выдержала всей этой нервотрепки и позвонила маме, которая живет в Крыму. Мамочка сразу же примчалась к Полине», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».
Она отметила, что у дочери сейчас нет таких проблем, как раньше, когда Полина наносила себе серьезные травмы.
«Слава Богу, у Поли выработался иммунитет, и все происходит не как раньше, когда она себя грызла, резала. Сейчас она с юмором относится к ситуации с папой. Полина была рада приезду моей мамы, они ходили на шопинг, посещали кафе, парки. А Максима ничему жизнь не учит!», — отмечает Борисова.
Она отметила, что отец Полины стыдится того, что с ней происходит:
«У дочери все тело исполосовано — руки, ноги, грудь. Из-за этого Максим заставлял Полину надевать спортивный костюм с термоначесом в жару, объясняя это тем, что ему за нее стыдно! Девочка может быть любой — толстой, жирной... В современном мире никто не обращает на это внимания. Я открыта к общению с Максимом, но он не хочет этого. Налаживать с ним контакт бесполезно. Он зависит от своей мамы. Даже готова простить им негатив, если будет нормальный диалог. Хотелось бы поговорить по душам ради ребенка».
Фото: Instagram Даны Борисовой
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