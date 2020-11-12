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«Дама с собачкой»: Ирина Понаровская блеснула в роскошном черном платье

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Ирина Понаровская

Фото: www.instagram.com/irinaponarovskaya/?hl=ru

Джазовая певица покорила поклонников элегантным образом в вечернем платье.

Ирина Понаровская — настоящая икона стиля в российском бомонде. Джазовая певица подбирает гармоничные образы в собственном стиле и вдохновляет поклонниц на собственные модные эксперименты.

Сегодня она примерила образ элегантной дамы с маленькой собачкой — вышла в свет со своим питомцем в шикарном черном вечернем платье с кружевом. На фотографии Понаровская появилась вместе с коллегой Азизой Мухамедовой.

Идеальный выход сразу отметили поклонники Понаровской:

«Какие шикарные девочки», «Девушки, над которыми возраст не властен! Люблю вас!», «Вы для меня эталон вкуса и стиля», «Вы восхитительные женщины», «Талантливые и красивые!!», «Красавицы! Я вас люблю! Здоровья вам и долголетия!!!», «Самые стильные певицы», «Спасибо вам! Спасибо за творчество!», «Какие вы роскошные! Время над вами не властно! Красавицы и умнички!», «Вы правы, Ирина Витальевна! ОЧЕНЬ! Люблю ОБЕИХ! Купила уже билет на ваш концерт на 25 ноября 2021 года! Готова ждать сколько угодно...», «Вами просто любуюсь, вы классные, дай Бог вам здоровья и еще много лет нас всех радовать своим талантом», «Обе шикарные, но вы лучшая!!! Азизе 55, а вам — 67, без комментариев!!», «Очень привлекательные, красивые певицы».

Ирина Понаровская часто выкладывает в своем Instagram свои образы, которые являются настоящим воплощением стиля.

Фото и видео: Instagram Ирины Понаровской

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