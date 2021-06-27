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Дакота в ярком кроп-топе, Собчак в открытом платье и другие на закрытии фестиваля «ЖАРА»

Закрытие фестиваля прошло сегодня, 27 июня, в московском Crocus City Hall в сопровождении гала-концерта.
Дакота

Ежегодный международный музыкальный фестиваль в этом году прошел в пятый раз. Из-за ковидных ограничений мероприятие впервые прошло в Москве.

На дорожке закрытия фестиваля появились: Ксения Собчак, Анатолий Цой, Елка, Polina, COSMOS girls, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Artik & Asti, Дакота и многие другие. Не обошлось и без популярных блогеров и молодых артистов, таких как Rauf Faik и Зомб.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Певица и выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота поразила зрителей накаченным прессом и стройной фигурой. Для мероприятия бывшая жена Влада Соколовского выбрала нейлоновые широкие штаны и ультра короткий зеленый топ, дополнив его прозрачными черными рукавами.

Дакота

Дакота

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ведущая Ксения Собчак выглядела очень элегантно в длинном платье в пол с глубоким декольте и вырезами по бокам. Звезда не стала нагружать образ аксессуарами или прической, выбрав натуральным макияж и укладку.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Игорь Николаев решил одеться с супругой Юлией в одной цветовой гамме. Пара выбрала для выхода синие оттенки. Певица надела яркое платье с рюшами, а музыкант смокинг. Артисты дополнили образы солнечными очками.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова,

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова,

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Дуэт Artik & Asti тоже решили дополнять друг друга и оба выбрали звериные принты – леопардовый и тигровый.

Artik & Asti

Artik & Asti

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Певица Елка смогла удивить зрителей не столько своим образом, сколько появлением. Певица появилась на красной дорожке в сопровождении четверых девушек инопланетного вида.

Елка

Елка

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Фестиваль прошёл с 23 по 27 июня и продлился 4 дня.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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