Дакота в ярком кроп-топе, Собчак в открытом платье и другие на закрытии фестиваля «ЖАРА»
Ежегодный международный музыкальный фестиваль в этом году прошел в пятый раз. Из-за ковидных ограничений мероприятие впервые прошло в Москве.
На дорожке закрытия фестиваля появились: Ксения Собчак, Анатолий Цой, Елка, Polina, COSMOS girls, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Artik & Asti, Дакота и многие другие. Не обошлось и без популярных блогеров и молодых артистов, таких как Rauf Faik и Зомб.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица и выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота поразила зрителей накаченным прессом и стройной фигурой. Для мероприятия бывшая жена Влада Соколовского выбрала нейлоновые широкие штаны и ультра короткий зеленый топ, дополнив его прозрачными черными рукавами.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ведущая Ксения Собчак выглядела очень элегантно в длинном платье в пол с глубоким декольте и вырезами по бокам. Звезда не стала нагружать образ аксессуарами или прической, выбрав натуральным макияж и укладку.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Игорь Николаев решил одеться с супругой Юлией в одной цветовой гамме. Пара выбрала для выхода синие оттенки. Певица надела яркое платье с рюшами, а музыкант смокинг. Артисты дополнили образы солнечными очками.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Дуэт Artik & Asti тоже решили дополнять друг друга и оба выбрали звериные принты – леопардовый и тигровый.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Елка смогла удивить зрителей не столько своим образом, сколько появлением. Певица появилась на красной дорожке в сопровождении четверых девушек инопланетного вида.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фестиваль прошёл с 23 по 27 июня и продлился 4 дня.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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