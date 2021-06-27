Дакота в ярком кроп-топе, Собчак в открытом платье и другие на закрытии фестиваля «ЖАРА»

Ежегодный международный музыкальный фестиваль в этом году прошел в пятый раз. Из-за ковидных ограничений мероприятие впервые прошло в Москве.

На дорожке закрытия фестиваля появились: Ксения Собчак, Анатолий Цой, Елка, Polina, COSMOS girls, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Artik & Asti, Дакота и многие другие. Не обошлось и без популярных блогеров и молодых артистов, таких как Rauf Faik и Зомб.