Дакота рассказала о самочувствии после заражения коронавирусом: «Начали болеть легкие»

«Много-много тёплого питья (морсы, травяные чаи, ромашка, просто тёплая вода), много витамина C (мне в порошке передала Блиновская какой-то мощный, название не знаю, она отсыпала), пью Полиоксидоний (мои домашние тоже его пьют для профилактики, но анализы у них по сей день отрицательные, я не понимаю, что это за чудо, слава небесам). Еще когда через неделю у меня стали болеть легкие и температура началась, добавили азитромициносодержащий антибиотик на 3-6 дней по состоянию. Пока пропила 3 дня, буду ждать что скажет врач, продолжать или нет. Из классики это все. Ещё дышу через марлю, пропитанную водкой (это бабушкин метод) и пью чаванпраш (это метод моего индуса-аюрведа. Все», - написала Дакота в своем Инстаграм.

Рита Дакота - выпускница проекта «Фабрика звезд». В 2015 году она вышла замуж за коллегу по цеху Влада Соколовского. Через два года у пары родилась дочь Мия. Сохранить брак супругам не удалось. Они развелись в 2018-ом. Рита назвала причиной разрыва многочисленные измены мужа. Супруги разделили имущество. Квартира в Москве была переписана на их общую дочь, а Рите пришлось отказаться от своей доли в семейном ресторанном бизнесе. Сейчас певица сосредоточена на сольной карьере, но и о личной жизни не забывает. Она уже встретила новую любовь. Избранником исполнительницы стал клипмейкер Федор Белогай.