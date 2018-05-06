Дайтедва: Кристина Асмус поделилась «беременным» фото

Недавно фолловеры актрисы Кристины Асмус заподозрили, что она ждет второго ребенка. Якобы звезда стала все чаще выбирать наряды свободного кроя и прикрывать живот на свежих фото. Вчера супруга Гарика Харламова решила высказаться по этому поводу.
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На снимке, опубликованном в ее микроблоге, Асмус позирует в длинном просторном платье и демонстрирует «беременный» живот (возможно, используя специальную накладку). Актриса поставила красноречивые хэштеги: #изпрессыузналаосвоейбеременности #невиноватаяя #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила #ишьтыподишьты.
Впрочем, среди подписчиков Кристины нашлись и те, кто решил, что живот настоящий и звезда действительно беременна, просто тщательно это скрывает. А вы как считаете, скоро ли ждать пополнения в семье Асмус и Харламова?
Фото: Instagram