Дайнеко в стильном тренче, Судзиловская в кожаных шортах и другие звезды на премьере фильма «Гнездо»
Фото: Пресс-служба
Первыми картинцу оценили Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова и многие другие. Одной из самых эффектных девушек мероприятия стала Виктория Дайнеко, позировавшая фотографам в стильном тренче песочного оттенка и замшевых лодочках.
Фото: Пресс-служба
Олеся Судзиловская выбрала более дерзкий образ. На красной дорожке актриса появилась в белоснежной рубашке, черном пальто и кожаных мини-шортах. Вместе с Олесей фотографам позировали ее супруг Сергей Дзебань и Александ Буйнов.
Мировая премьера фильма «Гнездо» прошла на фестивале Sundance. Картина рассказывает историю одной семьи, переезд которой через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы. По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво: «Рори и Эллисон (в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун) — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями».
В российский прокат картина выходит 24 сентября. Приобрести билеты онлайн можно здесь.
Фото: пресс-служба
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