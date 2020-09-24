Дайнеко в стильном тренче, Судзиловская в кожаных шортах и другие звезды на премьере фильма «Гнездо»

Мировая премьера фильма «Гнездо» прошла на фестивале Sundance. Картина рассказывает историю одной семьи, переезд которой через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы. По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво: «Рори и Эллисон (в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун) — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями».

В российский прокат картина выходит 24 сентября. Приобрести билеты онлайн можно здесь.