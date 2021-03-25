Водонаева в коже и леопарде и другие звезды на премьере «Годзилла против Конга»

По сюжету фильма, Конг вместе с группой ученых отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать родной дом гиганта. Вместе с ними и девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. На пути они сталкиваются с разъяренным Годзиллой,но битва двух титанов, которую спровоцировали неведомые силы — только часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

В российский прокат фильм выходит с 25 марта. Купить билеты можно здесь.