Водонаева в коже и леопарде и другие звезды на премьере «Годзилла против Конга»
Фото: архив пресс-службы
На премьере появилось много звезд, среди которых Алена Водонаева, Виктория Дайнеко, группа «Фабрика», Виталий Гогунский и другие.
Алена Водонаева выбрала для премьеры яркий и провокационный наряд – она появилась в эффектном платье с леопардовым принтом, и кожаном жакете.
Фото: архив пресс-службы
Виктория Дайнеко выбрала объемный черный жакет и высокие черные сапоги на шнуровке.
Мария Погребняк надела стильный черный топ с глубоким декольте и объемные синие джинсы на высокой талии.
Фото: архив пресс-службы
По сюжету фильма, Конг вместе с группой ученых отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать родной дом гиганта. Вместе с ними и девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. На пути они сталкиваются с разъяренным Годзиллой,но битва двух титанов, которую спровоцировали неведомые силы — только часть тайны, спрятанной в недрах Земли.
В российский прокат фильм выходит с 25 марта. Купить билеты можно здесь.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!