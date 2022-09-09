Да здравствует король: принцу Чарльзу пришлось отказаться от своего имени ради престола

Главе правящей династии, скончавшейся 8 сентября в Шотландии, было 96 лет. И пока страна погружена в траур, представители Букингемского дворца объявили, кто заменит Елизавету II на престоле. Оказалось, что престол перейдет ее старшему сыну Чарльзу, который ждал этого события целых 70 лет.

Известно, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Точная дата церемонии, как и ее подробности, пока не разглашаются. При этом принцу Чарльзу пришлось взять другое имя, как новый монарх – Карл III.

«Смерть моей любимой мамы, Ее Величества королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине дорогой правительницы и горячо любимой матери. Я знаю, ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, Королевством и Содружеством, и бесчисленным количеством людей по всему миру. В этот период скорби и перемен мою семью и меня будет утешать и поддерживать то, что мы знаем, в каком уважении и глубокой любви находилась королева», – отметил в своем официальном заявлении новый король Великобритании.

Карл III проведет в замке Балморал ночь, а 9 сентября отправится в Лондон с женой Камиллой. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней - до похорон монарха.