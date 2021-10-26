Цыганов с новой стрижкой появился на премьере фильма «Медея» в компании сильно похудевшей Снигирь

Фильм «Медея» рассказывает современную версию трагедии Еврипида. В сюжете показана история главной героини, которая убивает своего брата, как и Медея в мифе. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и грузинская актриса Тинатин Далакишвили, известная по роли в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники». Картина «Медея» выйдет в прокат 18 ноября.