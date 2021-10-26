Цыганов с новой стрижкой появился на премьере фильма «Медея» в компании сильно похудевшей Снигирь
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одна из самых ожидаемых пар вечера позировала фотографам перед показом фильма. Юлия выбрала стильный синий пиджак в клетку и белую рубашку, а дополнила образ узкими кожаными брюками и модными черными туфлями. В качестве аксессуара актриса держала в руке небольшую сумочку Prada.
Евгений Цыганов учел меры предосторожности и защиты от коронавируса, выйдя к фотографам в маске. Артисты соблюдали дистанцию и позировали на расстоянии. Евгений выбрал для выхода повседневный образ, надев черную рубашку, джинсы и грубые ботинки.
Фильм «Медея» рассказывает современную версию трагедии Еврипида. В сюжете показана история главной героини, которая убивает своего брата, как и Медея в мифе. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и грузинская актриса Тинатин Далакишвили, известная по роли в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники». Картина «Медея» выйдет в прокат 18 ноября.
Премьерный показ также посетили: Сабина Ахмедова с возлюбленным Никитой Душкиным, Алиса Вокс, Любовь и Павел Аксеновы, и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru, Global Look Press