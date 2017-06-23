Цветущие Екатерина Климова, Светлана Бондарчук и Анастасия Меськова на вечеринке «Вкус лета!»
В ресторане Christian состоялась открывающая летний сезон вечеринка агентства Светланы Бондарчук и Евгении Поповой PR International.
«Вкус лета!» - это дружеский турнир, на котором звезды кино, музыки, спорта и телевидения соревнуются в умении готовить самые вкусные коктейли. В этом году Светлана Бондарчук и Евгения попова вдохновились «Кинотавром» и ММКФ и пригласили посоревноваться кинематографистов. В команду фильма «Напарник» вошли актер Андрей Назимов и композитор Иван Бурляев. Команду кинофильма «Салют-7» представили режиссер Клим Шипенко, актриса Наталья Кудряшова и актер Артем Семакин. Семен Трескунов отвечал за ленту «Т-34».
Также в соревновании приняли участие продюсер фильма «Заложники» Резо Гигинеишвили Алексей Киселев, певец и телеведущий Антон Лаврентьев и актриса Екатерина Климова.
Самыми веселыми участниками турнира были актеры сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова, Мария Шумакова и Антон Денисенко.
Победительницей вечера стала Екатерина Климова с безалкогольным коктейлем «Личи с мятой», который теперь можно найти в летнем меню ресторана Christian. Победу с алкогольным коктейлем одержал Алексей Киселев. В конце мероприятия гостей ждало выступление Антона Лаврентьева.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru