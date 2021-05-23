Цветные парики, дерзкие мини: 50-летняя Анита Цой и 47-летняя Хайди Клум примерили молодежные образы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @anitatsoy / Instagram
Звезды с разных континентов, не сговариваясь, косплеят аниме.
В воскресенье, 23 мая, в соцсетях Аниты Цой и Хайди Клум появились занятные кадры: обе знаменитости, находясь на разных континентах, облачились в одежду в стиле аниме.
Лук Аниты Цой был приурочен к вечеринке, на которой каждый гость косплеил героев аниме и компьютерных игр. «Я выбрала себе героиню Кли - маленькую, чрезмерно наивную девочку, в которой кроется талант могучего, неукротимого воина в борьбе с чудовищными монстрами. Сегодня от моего лука были в восторге все, особенно дети», - похвасталась певица.
Модель Хайди Клум преобразилась для тематических съемок.
Чье преображение вам больше по душе?
Фото: Instagram
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