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Цветные парики, дерзкие мини: 50-летняя Анита Цой и 47-летняя Хайди Клум примерили молодежные образы

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Слайд, который
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Анита Цой

Фото: @anitatsoy / Instagram

Звезды с разных континентов, не сговариваясь, косплеят аниме.

В воскресенье, 23 мая, в соцсетях Аниты Цой и Хайди Клум появились занятные кадры: обе знаменитости, находясь на разных континентах, облачились в одежду в стиле аниме.

Лук Аниты Цой был приурочен к вечеринке, на которой каждый гость косплеил героев аниме и компьютерных игр. «Я выбрала себе героиню Кли - маленькую, чрезмерно наивную девочку, в которой кроется талант могучего, неукротимого воина в борьбе с чудовищными монстрами. Сегодня от моего лука были в восторге все, особенно дети», - похвасталась певица.

Модель Хайди Клум преобразилась для тематических съемок.

Чье преображение вам больше по душе?

Фото: Instagram

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