Цвет настроения синий: Владимир Пресняков показал family look с красавицей-женой и подросшим сыном
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Владимир Пресняков поделился с подписчиками хорошим настроением. Он опубликовал в социальной сети семейное фото, на котором счастливый позирует с красавицей-женой Натальей Подольской и 5-летним сыном Артемом.
Для праздничного дня семья Пресняковых выбрала family look в одном стиле и цвете. Наталья надела легкое голубое платье, джинсовую куртку кепку и кроссовки. Владимир с Артемом выбрались из дома в джинсовых шортах и рубашках.
«Цвет настроения синий. Классные!», «Сынуля — копия мамули», «Какая живая фотография — здорово!», «Какая гармоничная пара и прелестный сынок», «Такие добрые лица», «Хороши! Радуйте нас!», «Ну красавчики же», «Молодцы, всегда вами любуюсь, счастья вам!», «Клево», «Хорошенькие», «Взаимная любовь и согласие», «Семья в одной гамме! Специально согласовали? Классно!», «Красавцы в синем», — написали Пресняковым в комментариях.
А вам нравится семья Владимира и Натальи?
Фото и видео: Instagram Владимира Преснякова и Натальи Подольской
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