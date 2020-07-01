Цвет настроения синий: Владимир Пресняков показал family look с красавицей-женой и подросшим сыном

Владимир Пресняков поделился с подписчиками хорошим настроением. Он опубликовал в социальной сети семейное фото, на котором счастливый позирует с красавицей-женой Натальей Подольской и 5-летним сыном Артемом.

Для праздничного дня семья Пресняковых выбрала family look в одном стиле и цвете. Наталья надела легкое голубое платье, джинсовую куртку кепку и кроссовки. Владимир с Артемом выбрались из дома в джинсовых шортах и рубашках.