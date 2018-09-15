«Цвет настроения черный»: Филипп Киркоров и Егор Крид выпустили совместный клип

51-летний Филипп Киркоров не устает удивлять Сеть. Только неделю назад интернет-пользователи обсуждали скандальное видео с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым на песню «Ибица», а поп-король вновь напомнил о себе. Именитый артист записал дуэт с кумиром молодежи Егором Кридом. Новый трек, по мнению пользователей Сети, стал ремейком песни «Цвет настроения синий».

По сюжету клипа «Цвет настроения черный» Тимати и Егор Крид предлагают Филиппу Киркорову сотрудничество, однако для успешного продвижения королю эстрады нужно заключить контракт с лейблом Black Star, и в названии нашумевшей композиции заменить «синий» на «черный». Предлагаем Вам посмотреть, во что же вылилось сотрудничество музыкантов.