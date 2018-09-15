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«Цвет настроения черный»: Филипп Киркоров и Егор Крид выпустили совместный клип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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Новая песня стала ремейком хита короля эстрады «Цвет настроения синий».

51-летний Филипп Киркоров не устает удивлять Сеть. Только неделю назад интернет-пользователи обсуждали скандальное видео с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым на песню «Ибица», а поп-король вновь напомнил о себе. Именитый артист записал дуэт с кумиром молодежи Егором Кридом. Новый трек, по мнению пользователей Сети, стал ремейком песни «Цвет настроения синий».

По сюжету клипа «Цвет настроения черный» Тимати и Егор Крид предлагают Филиппу Киркорову сотрудничество, однако для успешного продвижения королю эстрады нужно заключить контракт с лейблом Black Star, и в названии нашумевшей композиции заменить «синий» на «черный». Предлагаем Вам посмотреть, во что же вылилось сотрудничество музыкантов.

Стоит отметить, что менее, чем за сутки клип набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube.

Фото: Instagram

Видео: YouTube/BlackStarTV

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